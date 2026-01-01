Loading today's hours...
- Sunday Closed
- Monday 11:00 AM - 8:00 PM
- Tuesday 11:00 AM - 8:00 PM
- Wednesday 11:00 AM - 8:00 PM
- Thursday 11:00 AM - 8:00 PM
- Friday 11:00 AM - 9:00 PM
- Saturday 12:00 PM - 8:00 PM
Loading today's hours...
Hibachi Steak
Lunch Combo Three
Hibachi Chicken Burrito
Tempura Shrimp
Seafood Diablo
All Salmon Sashimi Lunch
Chicken Yakisoba
Hibachi Steak Burrito
Wings
1 Spicy Hibachi Chicken and 1 Maki Roll
Sashimi Lunch
Hibachi Steak with Vegetable Fried Rice and Udon Noodles
Sushi and Sashimi Lunch
Hibachi Chicken
Nigiri Sushi and 1 Spicy Yellowtail or Spicy Tuna Roll
Steak Bento Box
Nigiri Sushi and 1 Spicy Salmon or Spicy Tuna Roll