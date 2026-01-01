 Skip to main content

Best lunch in Roseland, NJ.

Delicious Lunch Options Await

Featured

View menu
Satisfying Lunch Choices

Satisfying Lunch Choices

Our lunch menu features a delightful array of sushi rolls, fresh sashimi, and sizzling hibachi dishes that will tantalize your taste buds. Whether you're craving a quick bite or a leisurely meal, our expertly crafted Japanese cuisine is perfect for any lunch break. Enjoy the vibrant flavors and quality ingredients that make lunchtime a special occasion at our restaurant.
Convenient Delivery and Pickup

Convenient Delivery and Pickup

We offer hassle-free delivery and pickup options to make enjoying your favorite Japanese dishes even easier. Order online and have your delicious sushi or hibachi ready for you to pick up, or let us bring it straight to your door. Perfect for busy lunch hours or a relaxing meal at home, our service is designed to fit your lifestyle.

Our location

Map showing the location of katsuyo on 178 Eagle Rock Ave unit 12 in Roseland
katsuyo

Roseland, NJ

Loading today's hours...
Order online
Order with App Order online