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Best nigiri in Roseland, NJ.

Savor Our Fresh Nigiri

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Delicious Nigiri Selection

Delicious Nigiri Selection

Nigiri is a delightful Japanese dish that showcases the perfect balance of vinegared rice and fresh fish. Our nigiri is crafted with care, featuring a variety of toppings like salmon, tuna, and eel. Each piece is hand-formed and served with a touch of wasabi, making it a must-try for sushi lovers. Experience the authentic taste of nigiri at our restaurant today.
Convenient Delivery and Pickup

Convenient Delivery and Pickup

Enjoy our delicious nigiri from the comfort of your home with our convenient delivery and pickup options. Simply place your order online or by phone, and we’ll have your meal ready for you to enjoy. Whether you’re hosting a gathering or craving a solo treat, our fresh nigiri is just a click away.

Our location

Map showing the location of katsuyo on 178 Eagle Rock Ave unit 12 in Roseland
katsuyo

Roseland, NJ

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