Best nigiri in Roseland, NJ.

Loading today's hours...
- Sunday Closed
- Monday 11:00 AM - 8:00 PM
- Tuesday 11:00 AM - 8:00 PM
- Wednesday 11:00 AM - 8:00 PM
- Thursday 11:00 AM - 8:00 PM
- Friday 11:00 AM - 9:00 PM
- Saturday 12:00 PM - 8:00 PM
Loading today's hours...
Nigiri Sushi and 1 Spicy Salmon or Spicy Tuna Roll
Hibachi Chicken
Nigiri Sushi and 1 Spicy Yellowtail or Spicy Tuna Roll
Wings
Chicken Yakisoba
Nigiri
Hibachi Steak with Vegetable Fried Rice and Udon Noodles
Hibachi Steak Burrito
Seafood Diablo
Hibachi Steak
1 Spicy Hibachi Chicken and 1 Maki Roll
Tempura Shrimp
Hibachi Chicken Burrito
Sushi for Two
Sushi for Six
Sushi for Four
Salmon Roe (Sashimi)
Sushi Garden
Sashimi Sampler
Sushi
Salmon Roe (Ikura)