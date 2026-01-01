 Skip to main content

Best shrimp in Roseland, NJ.

Delicious Shrimp Delights

Featured

View menu
Savor Our Shrimp Dishes

Savor Our Shrimp Dishes

Our shrimp dishes are a highlight of our menu, featuring fresh, succulent shrimp prepared with authentic Japanese flavors. Enjoy them grilled to perfection on our hibachi or wrapped in delicate sushi rolls. Each bite bursts with taste, making our shrimp a must-try for seafood lovers. Come experience the delightful combinations that showcase the best of shrimp cuisine.
Convenient Delivery and Pickup

Convenient Delivery and Pickup

We offer easy delivery and pickup options to satisfy your cravings for shrimp and other delicious dishes. Order online or call ahead to have your meal ready when you arrive. Enjoy the convenience of savoring our flavorful shrimp dishes from the comfort of your home or on the go. Your favorite meals are just a click away.

Our location

Map showing the location of katsuyo on 178 Eagle Rock Ave unit 12 in Roseland
katsuyo

Roseland, NJ

Loading today's hours...
Order online
Order with App Order online