Best shrimp in Roseland, NJ.

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- Sunday Closed
- Monday 11:00 AM - 8:00 PM
- Tuesday 11:00 AM - 8:00 PM
- Wednesday 11:00 AM - 8:00 PM
- Thursday 11:00 AM - 8:00 PM
- Friday 11:00 AM - 9:00 PM
- Saturday 12:00 PM - 8:00 PM
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Shrimp Love Roll
Chili Shrimp Roll
Shrimp Tempura Roll
Seafood Diablo
Hibachi Shrimp Burrito
Hibachi Steak
Tempura Shrimp
Hibachi Steak Burrito
1 Spicy Hibachi Chicken and 1 Maki Roll
Hibachi Chicken Burrito
Wings
Shrimp Crunchy Roll
Ultimate Shrimp Tempura Roll
Chicken Yakisoba
Hibachi Shrimp
Hibachi Steak with Vegetable Fried Rice and Udon Noodles
Hibachi Chicken