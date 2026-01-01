Best spicy tuna roll in Roseland, NJ.

Loading today's hours...
- Sunday Closed
- Monday 11:00 AM - 8:00 PM
- Tuesday 11:00 AM - 8:00 PM
- Wednesday 11:00 AM - 8:00 PM
- Thursday 11:00 AM - 8:00 PM
- Friday 11:00 AM - 9:00 PM
- Saturday 12:00 PM - 8:00 PM
Loading today's hours...
Nigiri Sushi and 1 Spicy Yellowtail or Spicy Tuna Roll
Chicken Yakisoba
Nigiri Sushi and 1 Spicy Salmon or Spicy Tuna Roll
Wings
Hibachi Steak with Vegetable Fried Rice and Udon Noodles
Hibachi Chicken
Hibachi Steak
Hibachi Chicken Burrito
Spicy Tuna Roll
Tempura Shrimp
Hibachi Steak Burrito
Seafood Diablo