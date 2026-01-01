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Best spicy tuna roll in Roseland, NJ.

Savor Our Spicy Tuna Roll

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Delicious Spicy Tuna Roll

Delicious Spicy Tuna Roll

Our spicy tuna roll is a must-try for sushi lovers. Made with fresh, high-quality tuna and a perfect blend of spicy mayo, this roll delivers a delightful kick. Wrapped in seasoned rice and nori, each bite is a burst of flavor that will leave you craving more. Enjoy it as a starter or as part of your sushi feast.
Convenient Delivery and Pickup

Convenient Delivery and Pickup

We offer easy delivery and pickup options for your convenience. Enjoy our spicy tuna roll from the comfort of your home or grab it on the go. Simply place your order online or call us, and we'll have your meal ready in no time. Satisfy your sushi cravings with just a few clicks.

Our location

Map showing the location of katsuyo on 178 Eagle Rock Ave unit 12 in Roseland
katsuyo

Roseland, NJ

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