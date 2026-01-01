Best tuna roll in Roseland, NJ.

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- Sunday Closed
- Monday 11:00 AM - 8:00 PM
- Tuesday 11:00 AM - 8:00 PM
- Wednesday 11:00 AM - 8:00 PM
- Thursday 11:00 AM - 8:00 PM
- Friday 11:00 AM - 9:00 PM
- Saturday 12:00 PM - 8:00 PM
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Nigiri Sushi and 1 Spicy Salmon or Spicy Tuna Roll
Nigiri Sushi and 1 Spicy Yellowtail or Spicy Tuna Roll
Maki Tuna Roll
1 Spicy Hibachi Chicken and 1 Maki Roll
Spicy Tuna Roll
Hibachi Chicken Burrito
Wings
Seafood Diablo
Hibachi Steak with Vegetable Fried Rice and Udon Noodles
Hibachi Chicken
Crispy Tuna Roll
Chicken Yakisoba
Hibachi Steak Burrito
Hibachi Steak
Tempura Shrimp