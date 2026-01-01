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Best tuna roll in Roseland, NJ.

Savor Our Tuna Roll

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Delicious Tuna Roll Experience

Delicious Tuna Roll Experience

Our tuna roll is a must-try for sushi lovers. Fresh, high-quality tuna is expertly rolled with seasoned rice and wrapped in seaweed, creating a perfect bite every time. Each roll is crafted with care, ensuring that the flavors of the ocean shine through. Enjoy it with a touch of soy sauce or wasabi for an unforgettable taste sensation.
Convenient Delivery and Pickup

Convenient Delivery and Pickup

We offer easy delivery and pickup options for your convenience. Enjoy our delicious tuna roll from the comfort of your home or grab it on the go. Simply place your order online or call us, and we’ll have your meal ready in no time. Experience the best of our sushi without the wait.

Our location

Map showing the location of katsuyo on 178 Eagle Rock Ave unit 12 in Roseland
katsuyo

Roseland, NJ

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