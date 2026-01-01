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Nigiri Sushi and 1 Spicy Salmon or Spicy Tuna Roll

Nigiri in Roseland

Fish and seafood nigiri at katsuyo in Roseland, NJ come in individual selections and roll combinations, available for pickup.

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Nigiri to Try

Nigiri

Select two nigiri toppings served over sushi rice.

Salmon Roe (Ikura)

Made with Care at katsuyo

At katsuyo, nigiri includes fish and seafood choices alongside combinations with rolls and sashimi. Nigiri lets you choose proteins such as snapper, yellowtail or crab stick for your order.

Sushi & Sashimi Entrée comes with miso soup and a California roll. Sushi Garden includes seaweed salad and a Philadelphia roll. Sushi Entrée Deluxe pairs a maki tuna roll with eel and ikura nigiri.

Visit katsuyo in Roseland, NJ for pickup, dine-in or delivery. Nigiri Sushi and 1 Spicy Salmon or Spicy Tuna Roll includes six pieces, with a choice of spicy salmon or spicy tuna for your roll.

Frequently Asked Questions

What are your most popular nigiri options?

Our guests love these customer favorites. If you're visiting us these are some of the food options we recommend most often.

  • Sushi Entrée Deluxe — It includes a tuna maki roll, tuna, salmon, ikura, snapper, eel, yellowtail, shrimp, and crab stick nigiri, plus miso soup.
  • Nigiri — Nigiri pairs sushi rice with a selected topping; choose two from crab stick, salmon, shrimp, snapper, tuna, or yellowtail.
  • Nigiri Sushi and 1 Spicy Salmon or Spicy Tuna Roll — This sushi selection includes nigiri and one required choice of spicy salmon or spicy tuna roll; the listing notes six pieces.
  • Nigiri Sushi and 1 Spicy Yellowtail or Spicy Tuna Roll — Nigiri is hand-pressed rice topped with fish, and the meal includes one spicy tuna or spicy yellowtail roll.
  • Salmon Roe (Ikura) — Ikura means salmon roe, served here as nigiri over rice; the menu does not list additional toppings or accompaniments.

Do you offer delivery and takeout?

Yes! We offer both delivery and takeout for nigiri throughout the Roseland area. Order your nigiri online for convenient pickup or delivery.

Is there a kids menu?

katsuyo offers kid-friendly options, including Shrimp and Noodles Mix and Chicken & Noodles Mix.

Explore our menu to see all the options for your next family meal.

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