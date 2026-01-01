Nigiri in Roseland

Nigiri
Select two nigiri toppings served over sushi rice.
- Salmon & Tuna Nigiri$8.00Two pieces of nigiri topped with salmon and tuna, paired on seasoned sushi rice.
- Salmon & Shrimp Nigiri$8.00Two pieces of nigiri topped with salmon and shrimp, paired on seasoned sushi rice.
- Tuna & Yellowtail Nigiri$8.00Two pieces of nigiri topped with tuna and yellowtail, paired on seasoned sushi rice.
- Salmon & Yellowtail Nigiri$8.00Two pieces of nigiri topped with salmon and yellowtail, paired on seasoned sushi rice.
- Shrimp & Crab Stick Nigiri$8.00Two pieces of nigiri topped with shrimp and crab stick, paired on seasoned sushi rice.
- Snapper & Yellowtail Nigiri$8.00Two pieces of nigiri topped with snapper and yellowtail, paired on seasoned sushi rice.