Nigiri in Roseland

At katsuyo, nigiri includes fish and seafood choices alongside combinations with rolls and sashimi. Nigiri lets you choose proteins such as snapper, yellowtail or crab stick for your order.

Sushi & Sashimi Entrée comes with miso soup and a California roll. Sushi Garden includes seaweed salad and a Philadelphia roll. Sushi Entrée Deluxe pairs a maki tuna roll with eel and ikura nigiri.

Visit katsuyo in Roseland, NJ for pickup, dine-in or delivery. Nigiri Sushi and 1 Spicy Salmon or Spicy Tuna Roll includes six pieces, with a choice of spicy salmon or spicy tuna for your roll.