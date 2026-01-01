Sashimi in Roseland

Sushi and Sashimi Lunch
Lunch set with four sushi pieces, eight sashimi pieces, and one roll.
- Spicy Salmon Roll Sushi and Sashimi Lunch$18.50A lunch set with 4 pieces of sushi, 8 pieces of sashimi, a Spicy Salmon Roll, and soup.
- Maki Tuna Roll Sushi and Sashimi Lunch$18.50A lunch set with 4 pieces of sushi, 8 pieces of sashimi, a Maki Tuna Roll, and soup.
- Salmon Avocado Roll Sushi and Sashimi Lunch$18.50A lunch set with 4 pieces of sushi, 8 pieces of sashimi, a Salmon Avocado roll, and soup.
- California Roll Sushi and Sashimi Lunch$18.50A lunch set with 4 pieces of sushi, 8 pieces of sashimi, a California Roll, and soup.
- Shrimp Tempura Roll Sushi and Sashimi Lunch$18.50A lunch set with 4 pieces of sushi, 8 pieces of sashimi, a Shrimp Tempura Roll, and soup.
- Vegetable Roll Sushi and Sashimi Lunch$18.50A lunch set with 4 pieces of sushi, 8 pieces of sashimi, a Vegetable Roll, and soup.