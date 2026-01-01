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Sashimi Sampler

Sashimi in Roseland

Sashimi at katsuyo in Roseland, NJ includes fish selections and lunch combinations with sushi or rolls, available for pickup.

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Sashimi to Try

Sushi and Sashimi Lunch

Lunch set with four sushi pieces, eight sashimi pieces, and one roll.

Sashimi

Choose three seafood selections, served sliced without rice.

All Salmon Sashimi Lunch

From the Kitchen at katsuyo

At katsuyo, sashimi ranges from single-fish lunches to combinations with sushi and rolls. Lunch boats pair sashimi with edamame, a California roll, and both shrimp and vegetable tempura.

All Tuna Sashimi Lunch comes with 10 pieces, and All Yellowtail Sashimi has 10 pieces as well. Green Tobiko Sashimi features green flying fish roe and is typically served without rice.

Visit katsuyo in Roseland, NJ for dine-in, pickup, or delivery. Sashimi Lunch includes 12 pieces of assorted sashimi with a bowl of sushi rice, and you can add your choice of soup or salad.

Frequently Asked Questions

What are your most popular sashimi options?

Our guests love these customer favorites. If you're visiting us these are some of the food options we recommend most often.

  • Sushi and Sashimi Lunch — Choose one specialty roll and either soup or salad to accompany the four sushi pieces and eight sashimi pieces.
  • Sashimi Lunch — The lunch includes twelve pieces of assorted sashimi and a bowl of sushi rice, with a required choice of soup or salad.
  • All Tuna Sashimi Lunch — This lunch serving contains 10 pieces of tuna sashimi, sliced fish presented without sushi rice.

Do you offer delivery and takeout?

Yes! We offer both delivery and takeout for sashimi throughout the Roseland area. Order your sashimi online for convenient pickup or delivery.

Is there a kids menu?

katsuyo offers kid-friendly options, including Shrimp and Noodles Mix and Chicken & Noodles Mix.

Explore our menu to see all the options for your next family meal.

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